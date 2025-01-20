Asansör boşluğuna düşen işçi, 9 gün sonra öldü

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ali Çar, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mardin'den iş için Osmaniye'ye geldiği belirtilen Ali Çar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, 11 Ocak’ta saat 11.00 sıralarında, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki apartmanın 5’inci katında sıva yapan Ali Çar, dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ali Çar, Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi.

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