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        Asansör boşluğuna düşen işçi, 9 gün sonra öldü

        OSMANİYE'de inşaat halindeki binanın 5'inci katında sıva yaparken dengesini kaybedip asansör boşluğuna düşen Ali Çar (37), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:40
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        Asansör boşluğuna düşen işçi, 9 gün sonra öldü
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        OSMANİYE'de inşaat halindeki binanın 5’inci katında sıva yaparken dengesini kaybedip asansör boşluğuna düşen Ali Çar (37), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 11 Ocak’ta saat 11.00 sıralarında, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki apartmanın 5’inci katında sıva yapan Ali Çar, dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ali Çar, Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ali Çar, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mardin'den iş için Osmaniye'ye geldiği belirtilen Ali Çar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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