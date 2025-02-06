Osmaniye'de depremin 2'nci yıldönümünde anma töreni ve 'sessiz' yürüyüş

OSMANİYE’de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlenip, sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerinin 2’nci yıldönümünde, Osmaniye Rahime Hatun Mahallesi Kemal Satır Caddesi üzerindeki kapalı semt pazarı alanında anma töreni düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Milletvekili Seydi Gülsoy, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saat 04.17’yi gösterdiğinde, depremlerde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesinin hazırladığı ‘deprem’ konulu klip izlendi. Salih Bahçeli Camii İmam Hatibi Rüstem Kalem tarafından, depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okudu. Ardından İl Müftüsü Ali Çakmak dua etti. Alanda toplanan vatandaşlara Osmaniye Belediyesi Gezici Aşevi ve Kızılay tarafından kurulan stantta sıcak çorba ikram edildi. ‘Astın felaketi’ konulu sinevizyon izlenirken, bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

‘BU FELAKETLERİ TEKRAR YAŞAMAMAK İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ’

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Allah bizlere böylesi felaketleri bir daha yaşatmasın diye temenni ediyorum. Bu felaketleri bir daha yaşamamamız için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Bu felaketleri tekrar yaşamamak için elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız. Ama Allah korusun yaşadığımızda da nasıl davranılması gerektiğini, neler yapılması gerektiğini de biz millet olarak hep hafızamızda taze tutmak durumundayız. 6 Şubat’ı hepimiz bugün gibi hatırlıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından alanda oluşturulan standa, depremlerde hayatını kaybedenler anısına karanfil bırakıldı. Anma programı, Kemal Satır Caddesi üzerinde gerçekleştirilen sessiz yürüyüş ile sona erdi.