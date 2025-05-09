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        Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2)

        TOPRAĞAVERİLDİOsmaniye'de eşi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:05 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:10
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        Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Osmaniye'de eşi S.Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatma Yılmaz'ın cansız bedeni otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Asri mezarlığa getirilen Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Diğer yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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