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        Annesini dövüp, boğdu

        OSMANİYE'de Ali M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:05
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        Annesini dövüp, boğdu
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        OSMANİYE’de Ali M. (21), tartıştığı annesi Nura Zemzem’i (40) dövdükten sonra boğdu.

        Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ali M. ile annesi Nura Zemzem arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali M., annesini dövdü, sonra boğdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ali M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nura Zemzem’in cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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