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        Osmaniye'de TIR'la çarpışan motosikletli öldü

        OSMANİYE'de TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Doğan (46), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 00:08 Güncelleme: 03.06.2025 - 00:10
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        Osmaniye'de TIR'la çarpışan motosikletli öldü
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        OSMANİYE’de TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Doğan (46), yaşamını yitirdi.

        Kaza, akşam saatlerinde D-400 yolunun Akyar mevkisinde meydana geldi. Yasin Doğan yönetimindeki 80 AGN 790 plakalı motosiklet, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, yol kenarına düşen motosiklet sürücüsü Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Polis TIR şoförünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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