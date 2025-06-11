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        Amanos Dağları'nın eteğindeki Karaçay Şelalesi dron ile görüntülendi

        OSMANİYE'nin doğal güzelliğiyle öne çıkan, Amanos Dağları'nın eteğindeki Karaçay Şelalesi, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:21 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:21
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        Amanos Dağları'nın eteğindeki Karaçay Şelalesi dron ile görüntülendi
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        OSMANİYE'nin doğal güzelliğiyle öne çıkan, Amanos Dağları'nın eteğindeki Karaçay Şelalesi, dronla görüntülendi. Şelale, vadi içerisindeki doğal yapısı ve etkileyici manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Yaklaşık 25 metre yükseklikten dökülen Karaçay Şelalesi, Kurban Bayramı tatilinde Osmaniyelilerin uğrak noktası oldu. Ağaçlarla kaplı doğanın içinden geçen, 45 dakikalık bir yürüyüşle Karaçay'a ulaşanlar, şelalenin soğuk suyuna girip serinleme imkanı buldu. Karaçay Şelalesi, bölgenin doğal cazibe merkezlerinden biri haline gelirken, son dönemde doğa tutkunlarının da gözde rotalarından biri oldu. Osmaniye Belediyesi, vatandaşların bu eşsiz manzarayı daha kolay görebilmesi için Karaçay Şelalesi Kanyon Yürüyüş Yolu Projesi'ni hayata geçirdi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte doğaseverlere daha konforlu ve güvenli bir yürüyüş rotası sunulması hedefleniyor. Şehrin doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan proje kapsamında bölgede modern ve güvenli yürüyüş yolları inşa edilirken, ziyaretçiler hem kolay ulaşım imkanına kavuşacak hem de doğayla iç içe huzurlu bir deneyim yaşayabilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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