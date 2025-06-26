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        Taksi gasbedip, eve pompalı tüfekle ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

        OSMANİYE'degasbettikleri taksi ile gittikleri eve pompalı tüfekle ateş açan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:50 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:50
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        Taksi gasbedip, eve pompalı tüfekle ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
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        OSMANİYE'degasbettikleri taksi ile gittikleri eve pompalı tüfekle ateş açan B.D. ve Y.Ş., operasyonla yakalanıp, tutuklandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da bir eve pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelilerinin B.D. ve Y.Ş. olduğu, bir taksiyi petrol istasyonunda gasbettikleri, şoförü rehin aldıkları ve ardından eve silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi. Olay yerinden yine gasbettikleri taksiyle kaçan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen B.D. ve Y.Ş., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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