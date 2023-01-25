Osmaniye Valisi Yılmaz, yapımı devam eden merkezde incelemelerde bulundu

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli ilçesinde yapımı devam eden Kadınlara Yönelik Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun'dan merkez hakkında bilgi aldı.

Yapımı devam eden merkezin önemine değinen Yılmaz, "Kadınlara Yönelik Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Merkezi Türkiye'de bir ilk, örnek olacak model projedir. Merkez, bağımlı bireylerin bağımlılıktan kurtulması için tüm aşamaların etkin bir şekilde sürdürüleceği şekilde yapılıyor. Uyuşturucuyla mücadele anlamında bütün alanlarda çalışmalarımızı en etkili şekilde sürdürüyoruz. Burası da bize bu mücadelede çok büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Coşkun da merkezde 50 kişiye aynı anda hizmet verebileceğini belirtti.



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