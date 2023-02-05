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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de çıkan iki örtü yangını söndürüldü

AA

Osmaniye'de çıkan iki örtü yangını söndürüldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan iki örtü yangını, orman işletme ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Kesim ve Koçlu köyleri yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bölgeye sevk edilen orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 saat süren çalışmanın ardından her iki yangını da söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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