Osmaniye'de çıkan iki örtü yangını söndürüldü

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan iki örtü yangını, orman işletme ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Kesim ve Koçlu köyleri yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Bölgeye sevk edilen orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 saat süren çalışmanın ardından her iki yangını da söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.





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