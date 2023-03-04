Osmaniye'de depremde dağdan kopan kaya, eve 20 metre kala durdu

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OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER/EYYUP YÜKSEL İBİCİOĞLU - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yerinden koparak vadideki köye doğru yuvarlanan kaya, bir eve 20 metre kala durdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem, Sumbas'a 30 kilometre uzaklıktaki Esenli köyünde de etkili oldu. Deprem nedeniyle Toros Dağları'ndan kopan kaya, yamaçtaki ağaçları devirerek yerleşim alanına doğru yuvarlandı.

Kimsenin yaşamadığı bir köy evine 20 metre kala duran kayayı depremin sabahında görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.

Köylülerden Hamza Saraç, AA muhabirine, yamaçtaki ağaçların, kayanın hızını kesmesiyle eve gelmeden durduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

"Köyün karşı yamacında da küçük kayalar yuvarlanmış ve ağaçlara takılmışlar. Eğer bu kaya durmasaydı önündeki evi yıkardı." diyen Saraç, 60 yıldır bu köyde yaşadığını ve bugüne kadar böyle bir olaya tanıklık etmediğini anlattı.

Saraç, "Deprem çok kötü sarstı burayı. Çok büyük bir depremdi. Yamaçlardaki kayalar hep inmiş aşağıya. Köyümüzde bir sıkıntı olmadı ama ağaçlar engellemese kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi." diye konuştu.

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