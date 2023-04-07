Çöken binadan kurtardığı güvercinlerini arkadaşına emanet etti

OSMANİYE (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli depremlerde çöken evinin çatısından kurtardığı 60 posta güvercinini arkadaşına emanet eden Kamil Ergen, her gün "çocuğum" dediği kuşlarını görmeye geliyor.

"Asrın felaketi"nde Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaşayan Kamil Ergen'in yaşadığı 3 katlı bina da hasar aldı.

İlk katı çöken binadan eşini ve 4 çocuğunu çıkaran Ergen'in 6 yıldan bu yana baktığı 60 güvercini çatıda kaldı.

Ailesini güvenli yere almasının ardından güvercinleri için dönen Ergen, bölgede görevli ekiplerin de desteğiyle çatıdaki kuşlarını kurtardı.

Güvercinlerini ilçede bırakacak yer bulamayan Ergen'e destek Amanos Posta Güvercini Sevenler Derneği üyesi arkadaşı Erman Keleş'ten geldi.

Güvercinlerini arkadaşının Osmaniye merkezdeki evinin çatısındaki kümese bırakan Ergen, her gün iş çıkışı ilk kez ayrı kaldığı kuşlarını görmeye gelerek hasret gideriyor.

Kamil Ergen, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerde oturdukları 3 katlı binanın ilk katının çöktüğünü söyledi.

Afet nedeniyle korku ve endişeyle evlerinden çıkabildiklerini ifade eden Ergen, kendilerini güvenli yere aldıktan sonra çatıdaki güvercinlerine ulaşmaya çalıştığını anlattı.

Evin çatısında mahsur kalan posta güvercinlerini kurtardıklarını dile getiren Ergen şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım evimin yıkıldığını öğrenince benim ve kuşların durumunu sordu. Evimiz yıkılmasına rağmen moralimiz çok kötü değildi. Arkadaşlarıma 'Kuşlarımızı sağlam bir yere aldığımızda daha mutlu olacağız.' dediğimde sağ olsun arkadaşım Erman ilgilendi. Aracını gönderdi, kuşlarımızı toparlayıp buraya onun evine götürdük. Artık ailem ve kuşlarım güvendeydi. O günden sonra depremin stresini, korkusunu çok çabuk attım. Buraya gelip kuşlarımı görüyorum. Bana ayrı motivasyon oluyor ve güç veriyor."

Ergen, deprem sonrasında bir süre çadırda kaldıklarını, şimdi ise başka bir eve çıktıklarını söyledi.

Her gün ilgilendiği güvercinleri olmayınca vaktin geçmediğini anlatan Ergen, yeni taşındığı evinde bir yer yapmasının ardından kuşlarını yanına alacağını belirtti.

Ergen, güvercinlerinin de artık çocuğu gibi olduğunu ifade ederek "Kuşlar hobiden öte bizim için can yoldaşı. Onları çocuğumuzdan, ailemizden farklı görmüyoruz. Biri rahatsızlansa, evimizden biri rahatsızlanmış gibi onunla ilgileniyoruz." diye konuştu.

- "Şu anda kuşların sağlığı yerinde"

Erman Keleş de depremde zor süreç geçiren arkadaşına destek olmanın kendisini mutlu ettiğini aktardı.

Arkadaşının posta güvercinlerine gönüllü baktığını dile getiren Keleş, "Kendi kuşlarımıza nasıl bakıyorsak Kamil ağabeyin kuşlarına da o şekilde bakıyoruz. Evinin yıkılması kötü bir durum. Şu anda kuşların sağlığı yerinde. Normale döndüğünde kuşlarını tekrar ona götüreceğiz. Buraya gelip kuşlarını görmesi kendisine moral oluyor, bütün stresini atıyor." dedi.

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