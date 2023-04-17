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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de iftarda konuştu:

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de iftarda konuştu:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Karşımızda maalesef seçim vaadi olarak bebek katilini hapisten çıkarmayı vadeden bir muhalefet var. 14 Mayıs seçimleri, 85 milyon vatandaşın yeni Türkiye'yi inşa edip edemeyeceği yahut eski Türkiye'nin tekrar o karanlık günlerine geri dönüp dönmeyeceği seçimleridir." dedi.

Bakan Yanık, Osmaniye'deki programları kapsamında, Bahçe ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından Bahçe Belediyesince Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılan Yanık, Kadir Gecesi akşamında vatandaşlarla iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yanık, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yaraların sarıldığını belirterek, "Bu millet, tarihin çeşitli zamanlarında çok badireler atlattı. Çok zor zamanlarla ve sınamalarla karşı karşıya kaldık ama her seferinde devlet millet el ele şiarıyla bütün zorlukların üstünden geldik. İnşallah bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz çünkü başımızda milletini her şeyden daha çok düşünen ve seven, Allah'ın rızası için 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla çalışan bir siyasi irade ve Cumhurbaşkanı var." diye konuştu.

- "Karşımızda bebek katilini hapisten çıkarmayı vaat eden bir muhalefet var"

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmetlerin en iyisini temin etmeye devam ettiğini aktaran Yanık, şöyle devam etti:

"Üzerinde bulunduğumuz Osmaniye toprakları, şüheda kanıyla yıkanmış topraklardır neredeyse. Nüfusa göre vatan savunmasında en çok şehit veren topraklar üzerindeyiz. Hal böyle iken karşımızda maalesef seçim vaadi olarak bebek katilini hapisten çıkarmayı vadeden bir muhalefet var. 14 Mayıs seçimleri, 85 milyon vatandaşın yeni Türkiye'yi inşa edip edemeyeceği yahut eski Türkiye'nin tekrar o karanlık günlerine geri dönüp dönmeyeceği seçimleridir. 1960'taki darbe ortamında herkes kayıtsız, sorgusuz yargılanıp ipe gönderilirken Adnan Menderes'in arkasında dağ gibi duran Osmaniyeliler, bugün de Cumhurbaşkanı'mızın arkasında inşallah dağ gibi durmaya devam edecekler."

Bakan Yanık, seçimlerde Osmaniye'den destek beklediklerine işaret ederek, "14 Mayıs'ta Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın o birlik, dirlik ve beraberlik sesinin çok güçlü bir biçimde yükseleceğinden en ufak bir kuşkum yok." ifadesini kullandı.

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