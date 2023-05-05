Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de vatandaşlara hitap etti:

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gabar Dağı'ndaki yeni petrol rezervi keşfine ilişkin, "Düne kadar terörle anılan, düne kadar adını duyunca tüylerimizin diken diken olduğu yerler bugün milletin hizmetine, emanetine verilen yerlere döndü." dedi.

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, Bahçe ilçesinde bir araya geldiği vatandaşlara hitabında, kentin sadece topraklarının değil, insanının da bereketli olduğunu söyledi.

Hükümetleri döneminde bölgeye önemli yatırımlar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini aktaran Yanık, Gabar Dağı'ndaki yeni petrol rezervi keşfine ilişkin şöyle konuştu:

"10 sene öncesine kadar Gabar neyle anılıyordu? Nasıl hatırlıyorduk? Terörle. Sözde kaleleriydi. O kalelerin hepsini, terörün kendisine kale saydığı her türlü yeri tek tek Allah'ın izniyle yıktık. O kalelerin altında kaldı terör. Şimdi o kaleleri biz, bu milletin kaleleri olarak inşa ediyoruz yeniden. Gabar'da çıkan petrol bugüne kadar çıkan petrollerin hepsinden daha kaliteli. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarında yer aldı. Sadece bir kuyudan bugüne kadar Türkiye içerisinde çıkanlardan daha çok üretim yapacağız. Düne kadar terörle anılan, düne kadar adını duyunca tüylerimizin diken diken olduğu yerler bugün milletin hizmetine, emanetine verilen yerlere döndü. Bunun sağlayıcısı önce Allah'ın lütfu, sonra Cumhurbaşkanı'mızın gayreti, sonra AK Parti teşkilatlarının gayretidir. Sizlerin emeğinin eseridir bu."

- "TCG Anadolu, Milli Mücadele demek"

Muhalefet partilerinin TCG Anadolu gemisiyle ilgili eleştirilerine tepki gösteren Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tanesi ne diyor? '14 Mayıs'tan sonra TCG Anadolu buradan gidecek'. Nereden? İzmir'den. Niye gidiyor TCG Anadolu? TCG Anadolu bizim için neyi ifade ediyor? Milli Mücadele'mizi, savunma sanayimizi bu milletin denizde, karada, havada her noktada kendini savunabilme gücünü ifade ediyor. TCG Anadolu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını niye rahatsız eder? Üstelik de seçilmek için aday diye meydana çıkan birisini niye rahatsız eder? Bunun bir anlamı yok mu? Milli uydu niye rahatsız eder? 'İHA'ların, SİHA'ların adını duymayacaksınız' diyor. Niye duymayacak bu millet? Bakın Gabar Dağı nasıl petrol dağı haline geldi anlatayım. O İHA'larla, SİHA'larla geldi. 'Adını bile duymayacaksınız 15 Mayıs'ta' dedikleri birilerinin İHA'yla, SİHA'yla Gabar petrol dağına döndü, terörden arındırıldı. O İHA'ların, SİHA'ların yazılımı bizim olduğu için bizim kullanabilmemiz halinde orası terörden temizlendi. Dolayısıyla önümüzdeki süreç bu ülkenin geleceği, bu ülkenin tam bağımsızlığı... Elhamdülillah bağımsızlığı Milli Mücadele'de elde ettik. Ama hep ekonomik olarak hep siyaset olarak hep bir şekilde savunma anlamında sırtımıza yumurta küfesini yüklediler, buyur dediler. İşte şimdi tam bağımsızlık zamanı."

"Bu millet teröristbaşına özgürlük vadedenleri sandıktan çıkarmaz. Teröristbaşına özgürlük vadedenlerle iş tutanları sandıktan çıkarmaz." diyen Yanık, şöyle devam etti:

"Hiç sağa sola saptırmaya gerek yok. Bu milleti biz tanıyoruz. Biz bu milletin evladıyız. Bu millet, Abdullah Öcalan'ın yaptığı katliamları, onun terör örgütünün yaptığı katliamları daha unutmadı. 80'lerden itibaren burada hepimiz varız. En çok şehit veren ilin içindeyiz. Bizim kardeşlerimiz koştu herkesten önce. Alnının ortasından tek kurşunla kundaktaki bebeği katleden bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bugün utanmadan, sıkılmadan sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi oraya özgürlük vadedenler var. Bu millet bunların hakkını avucuna koyacak."

- "Ayasofya bu milletin fethinin sembolüdür"

Bakan Yanık, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına değinerek, şunları kaydetti:

"Muhalefetin paydaşlarından birisi, masayı terk edip sonra kuzu kuzu geri dönmek zorunda kalan paydaş, ne diyordu? 'Tayyip Erdoğan hayatta açamaz'. Böyle bir de altını çize çize, vurgulaya vurgulaya konuşuyordu televizyonlarda. Ne oldu, açtık. Hem de öyle bir güzel açtık ki elhamdülillah, şu anda Ayasofya'da olması gerektiği gibi alınlar secdeye gidiyor. Niye? Çünkü Ayasofya bu milletin fethinin sembolüdür. O fethin kıyamete kadar devam edeceğinin sembolüdür. O masanın bir de kendine böyle dindar yakıştırması yapan ortakları var. Ne diyorlar Ayasofya'yla alakalı? 'Bir şey ifade etmez.' Ayasofya'nın açılışının nasıl büyük bir iş olduğunu, nasıl kıymetli bir iş olduğunu, milletin gözünden saklama görevini o sakallı amcaya vermişler maalesef. Çok üzülerek söylüyorum bunu gerçekten. Masanın sağında solunda bu milletin her bir değerini aşındıracak, her bir müktesebatını aşındıracak bir tane aktör oturttular, herkes bir yerinden milleti tırtıklamaya çalışıyor. Ama Ayasofya'nın ne anlama geldiğini de Togg'un ne anlama geldiğini de TCG Anadolu'nun İzmir açıklarında olmasının ne anlama geldiğini de milli uyduyu uzaya göndermenin bize nasıl bir bağımsızlık sağladığını da İHA'larla, SİHA'larla mücadele edilen terörün belinin nasıl kırıldığını da bu millet çok iyi biliyor."

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