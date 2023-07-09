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        Osmaniye'de kaçak cep telefonu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 15:17
        Osmaniye'de kaçak cep telefonu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde arama yapılan otomobilde 73 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe-Gaziantep kara yolu üzerinde M.Ö. idaresindeki otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 73 cep telefonu ele geçirildi, sürücü ile araçta bulunan Ş.P. gözaltına alındı.

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