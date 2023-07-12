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        Kadirli'de LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 17:26
        Kadirli'de LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda başarılı olan öğrencilere ödül verildi.

        Kaymakam Vehbi Bakır, Devlet Bahçeli Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, öğrencilerin gösterdiği başarının hayat boyu sürmesini diledi, onlara destek veren öğretmenlere ve ailelerine teşekkür etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız da bu tür etkinliklerle öğrencilerin başarısına destek verdiklerini söyledi.

        Kadirli Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Koray Erdemir de ilçede eğitim öğretim seviyesini yüksek tutmak ve başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından sınavda başarı gösteren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

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