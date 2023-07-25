Osmaniye'de deprem nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçası müstakil eve zarar verdi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Adana'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçası müstakil bir evde hasara yol açtı.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen deprem, kent genelinin yanı sıra Osmaniye'de de hissedildi.

Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde yamaçtan kopan kaya parçası, Elif (75) ve Ahmet Özerli (77) çiftinin tek katlı müstakil evine zarar verdi.

- "Yaşadığıma şükrettim"

Elif Özerli, gazetecilere, depreme uyuduğu sırada yakalandığını söyledi.

Gürültünün ardından toz bulutuyla karşılaştığını belirten Özerli, "Toz bulutu dağıldıktan sonra evin içinde büyük bir kaya parçası gördüm, yaşadığıma şükrettim." dedi.

Sarsıntı sırasında dışarıda olan Ahmet Özerli de kaya parçasının ikamet ve eşyalarda hasara neden olduğunu ifade ederek, "Eşyalarımız kullanılmaz durumda. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 38 yıllık evimin bu hale gelmesi beni çok üzdü." diye konuştu.