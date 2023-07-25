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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:32
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

        OSMANİYE (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

        Şehit Can'ın naaşı, helallik alınması için Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

        Mehmet Can için daha sonra Fethi Yaşar Parkı'nda tören düzenlendi.

        Buradaki törene şehidin yakınları, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu gören baba İlhan ve anne Fatma Can, gözyaşı döktü.

        İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Can'ın naaşı, Karaçarlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

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