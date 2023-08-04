Osmaniye'de kamyonetle çarpışan motosikletteki genç öldü
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki genç hayatını kaybetti.
A.K. idaresindeki 80 ADA 002 plakalı kamyonet, Kadirli-Sumbas kara yolunda Beytullah Milli (21) yönetimindeki 01 CIN 93 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Milli ağır yaralandı.
İhbarı üzerine kaza yerine yönlendirilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Milli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü A.K. gözaltına alındı.