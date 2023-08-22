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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 47 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:42 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:42
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 47 zanlı yakalandı
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        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 15-20 Ağustos'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Adreslerde 9 kilo 771 gram sentetik uyuşturucu, 351,62 gram esrar, 28 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 7 bin 70 lira, 4 tabanca ele geçirildi.

        Polis, 47 şüpheliyi gözaltına aldı.

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