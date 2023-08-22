Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 47 zanlı yakalandı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 15-20 Ağustos'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Adreslerde 9 kilo 771 gram sentetik uyuşturucu, 351,62 gram esrar, 28 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 7 bin 70 lira, 4 tabanca ele geçirildi.
Polis, 47 şüpheliyi gözaltına aldı.