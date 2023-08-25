GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Bağdaş Yaylası Kırkpınar mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 3 söndürme helikopteri, 2 söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 80 personelle yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.