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        Osmaniye'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Düziçi ilçesinde bir iş yerine ait 4 güvenlik kamerasını çalan 2 zanlı, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 10:30 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:30
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        Osmaniye'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos'ta Yenice Haruniye Mahallesi'ndeki bir iş yerinden güvenlik kameralarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Y. ve F.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalınan 4 güvenlik kamerası, 3 ruhsatsız tabanca ile başka yerlerden çalındığı belirlenen materyaller ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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