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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:22
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Adreslerde, sentetik uyuşturucu, esrar, eroin, uyuşturucu hap, 1 tabanca, 410 lira ele geçildi.

        Polis ekipleri, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

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