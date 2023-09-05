Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 05.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:22
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Adreslerde, sentetik uyuşturucu, esrar, eroin, uyuşturucu hap, 1 tabanca, 410 lira ele geçildi.
Polis ekipleri, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.