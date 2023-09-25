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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 46 zanlı yakalandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:10
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 46 zanlı yakalandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 18-24 Eylül'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Adreslerde 19 kilo 269 gram esrar, 84 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve eroin ile 1 tüfek, 2 tabanca ele geçildi.

        Polis ekipleri, 46 şüpheliyi gözaltına alındı.

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