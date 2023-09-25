Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 46 zanlı yakalandı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 18-24 Eylül'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Adreslerde 19 kilo 269 gram esrar, 84 uyuşturucu hap, bir miktar metamfetamin ve eroin ile 1 tüfek, 2 tabanca ele geçildi.

Polis ekipleri, 46 şüpheliyi gözaltına alındı.