Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı yakalandı
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül-1 Ekim'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Belirlenen adreslerde 8 kilo 539 gram sentetik uyuşturucu, 40,59 gram esrar, 28,49 gram eroin ve 358 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ekipleri 21 şüpheliyi gözaltına aldı.