Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 121 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 121 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Ekim'de kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 121 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 11 tabanca, 3 tüfek, 77 uyuşturucu hap ve çalıntı olduğu değerlendirilen 1,5 ton demir ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.