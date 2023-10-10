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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 121 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:15
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 121 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Ekim'de kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

        Çeşitli suçlardan aranan 121 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 11 tabanca, 3 tüfek, 77 uyuşturucu hap ve çalıntı olduğu değerlendirilen 1,5 ton demir ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.

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