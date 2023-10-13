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        Osmaniye'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 21:58 Güncelleme: 13.10.2023 - 22:07
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        Osmaniye'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Ökkeş Ceylan idaresindeki 07 BHE 526 plakalı hafif ticari araç, Bahçe-Gaziantep kara yolu Kızlaç köyü yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 FV 7870 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Bahçe ve Osmaniye Devlet Hastanelerine kaldırıldı, tır şoförü gözaltına alındı.

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