Osmaniye'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki aynı aileden 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ökkeş Ceylan idaresindeki 07 BHE 526 plakalı hafif ticari araç, Bahçe-Gaziantep kara yolu Kızlaç köyü yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 FV 7870 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bahçe ve Osmaniye Devlet Hastanelerine kaldırıldı, tır şoförü gözaltına alındı.