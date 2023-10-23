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        Kadirli'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, trafik denetiminde 68 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:30 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:30
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        Kadirli'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, trafik denetiminde 68 motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk, Andırın ve Coşkunlar caddelerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Çalışmada, kural ihlali yaptıkları belirlenen 68 sürücüye ceza kesildi.

        Eksiklik tespit edilen 2 motosiklet de trafikten men edildi.

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