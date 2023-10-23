Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 95 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 95 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik, 20 Eylül'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un adını verdiği çeşitli operasyonlar düzenledi.

        Ekipler, 89 adrese yaptığı baskınlarda 5 kilo 269 gram esrar, 39 gram eroin, 52 gram sentetik uyuşturucu, 137 uyuşturucu hap, 6 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 5 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara, 66 gümrük kaçağı elektronik sigara ile çalıntı olduğu değerlendirilen 4 motosiklet ele geçirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 95 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğeleri serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
        Kadirli'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
        Kadirli'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
        Osmaniye'de tırın 4 araca çapması sonucu 5 kişi yaralandı
        Osmaniye'de tırın 4 araca çapması sonucu 5 kişi yaralandı
        Osmaniye'de 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Osmaniye'de 1680 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Osmaniye'de anne ve babasını darbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklan...
        Osmaniye'de anne ve babasını darbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklan...
        Otomobilin çarptığı Şila'nın kalçası kırıldı
        Otomobilin çarptığı Şila'nın kalçası kırıldı