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        Osmaniye'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:51
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        Osmaniye'de 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı
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        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ'a üye oldukları ve Suriye'de örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları iddia edilen 3 kişinin kentte bulunduğunu tespit etti.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu M.M, Y.M. ve M.K'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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