Osmaniye'de "Cumhuriyet konvoyu" düzenlendi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet konvoyu" düzenlendi.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Cumhuriyet’in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet konvoyu" düzenlendi.
Kadirli Kaymakamlığı ve belediye işbirliğinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte araç, motosiklet ve bisikletliler Türk bayraklarıyla konvoya katıldı.
Belediye binası önünden Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın başlayan konvoy, Tevfik Pampal, Osman Nuri Saygılı, Turgut Özal, Andırın, Atatürk ve Eski Sanayi caddeleri sonrası Kamil Kara Bulvarı'nda sona erdi.