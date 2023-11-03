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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheliye gözaltı

        Osmaniye'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:07 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:14
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheliye gözaltı
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        Osmaniye'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli ve Toprakkale ilçelerinde uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, ekmeğin içine gizlenmiş 17,33 sentetik uyuşturucu ile 23,42 gram esrar, 1 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 158 paket gümrük kaçağı sigara, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

        Ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

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