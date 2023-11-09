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        Osmaniye'deki Dumanlı Yaylası sonbahar renklerine büründü

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Dumanlı Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:22 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:49
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        Osmaniye'deki Dumanlı Yaylası sonbahar renklerine büründü
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Dumanlı Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Amanos Dağları'nın 1200 rakımdaki Dumanlı Yaylası, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor.

        Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların önemli uğrak yerlerinden olan yayla, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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