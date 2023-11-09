Osmaniye'deki Dumanlı Yaylası sonbahar renklerine büründü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Dumanlı Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

Amanos Dağları'nın 1200 rakımdaki Dumanlı Yaylası, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor.

Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların önemli uğrak yerlerinden olan yayla, dronla görüntülendi.

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