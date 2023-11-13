Osmaniye Valisi Yılmaz'dan deprem konutları yapımının yavaş ilerlediği iddiasına ilişkin açıklama: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kentteki kalıcı deprem konutlarının yapımının yavaş ilerlediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İlimizde 31 Aralık 2023'te merkezde 260, Toprakkale ilçesinde 152, Düziçi ilçesinde 511, Hasanbeyli ilçesinde 238, Sumbas ilçesinde de 190 konut olmak üzere toplam 1351 konutun teslimi yapılacak." dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kentteki kalıcı deprem konutlarının yapımının yavaş ilerlediği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İlimizde 31 Aralık 2023'te merkezde 260, Toprakkale ilçesinde 152, Düziçi ilçesinde 511, Hasanbeyli ilçesinde 238, Sumbas ilçesinde de 190 konut olmak üzere toplam 1351 konutun teslimi yapılacak." dedi.

Vali Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in dün Karaçay Konteyner Kent'i ziyaretinde Osmaniye'de kalıcı deprem konutlarının yapımının yavaş ilerlediği ve tamamlanan 2 blok dışında henüz hazırlık aşamasında olunduğu iddiasında bulunduğunu hatırlattı.

İddianın gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Osmaniye'mizde kalıcı konutların yapımı hızlı bir şekilde devam etmektedir. Osmaniye merkezde 1820, Düziçi ilçesinde 1209, Hasanbeyli ilçesinde 504, Toprakkale ilçesinde 152, Sumbas ilçesinde 190 adet konutun ihalesi tamamlanmış olup toplamda 3 bin 875 adet kalıcı konutun TOKİ tarafından yapımına başlanılmıştır. Bu yapım süreci hızlı bir şekilde devam etmektedir. İlimizde 31 Aralık 2023'te merkezde 260, Toprakkale ilçesinde 152, Düziçi ilçesinde 511, Hasanbeyli ilçesinde 238, Sumbas ilçesinde de 190 konut olmak üzere toplam 1351 konutun teslimi yapılacak."

- "İlimizde 100 blokun kaba inşaatı tamamlandı"

Vali Yılmaz, Özgür Özel'in Osmaniye'de 2 blok dışında tamamlanan blok olmadığı iddiasına da değinerek, "Şu anda Osmaniye'de toplam 100 blokun kaba inşaatı tamamlanmış olup 86 blokta ince imalat devam etmektedir." dedi.

İlçelere göre kaba inşaatı tamamlanan kalıcı konutların blok sayılarını paylaşan Yılmaz, köy evleriyle ilgili de şunları kaydetti:

"Osmaniye genelinde, kırsalda 1204 köy evi ve 181 ahırın ihalesi yapılmış olup yapımına başlanılmıştır. Şubat ayından itibaren tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine teslimi planlanmaktadır. Sonuçta 1351 konutun teslimi aralıkta yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, depremin olduğu andan itibaren şahsımı aradı ve devlet millet tek yürek olduk, bu mücadeleyi verdik. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kalıcı konutlarımız hızla yükseliyor. Kalıcı konutlarımızın inşası maksimum yapılabilecek hızda devam etmektedir."