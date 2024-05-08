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        Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:06
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        Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Mehmet Seyfi Özbiçer’in kullandığı 80 LU 023 plakalı motosiklet, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AZ 590 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan Özbiçer, olay yerine sevk edilen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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