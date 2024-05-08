Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Seyfi Özbiçer’in kullandığı 80 LU 023 plakalı motosiklet, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AZ 590 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Özbiçer, olay yerine sevk edilen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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