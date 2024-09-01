Osmaniye'de yangın çıkan evdeki kadın hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.
Melek Kara'nın (76) Karacaaliler Mahallesi'ndeki tek katlı ikametinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay sonrası evde yapılan incelemede, yalnız yaşayan Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kara'nın cenazesi, otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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