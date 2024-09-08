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        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykanat'ın Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın şehadet haberi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 21:36 Güncelleme: 08.09.2024 - 21:36
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        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykanat'ın Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın şehadet haberi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

        Şehidin annesi Reşide Aykanat'ın Kümbet köyündeki evine giden Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ile askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.

        Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

        Çadırı ziyaret eden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.

        Babasını 3 yıl önce kaybettiği öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın cenazesi, yarın ilçede düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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