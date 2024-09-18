Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Barış Y. idaresindeki 80 LR 246 plakalı otomobil ile Süleyman E. yönetimindeki 01 EPN 61 plakalı otomobil, Tozlu köyü yolunda çarpıştı.
Kazanın etkisiyle ters dönen otomobillerden birinde sıkışarak yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Diğer otomobildeki 4 kişi de çarpışmanın etkisiyle yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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