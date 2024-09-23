Osmaniye'de durdurulan 3 araçta 1300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan 3 araçta yapılan aramada 1300 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan 3 araçta yapılan aramada 1300 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında 2 hafif ticari araç ile 1 otomobili durdurarak arama yaptı.
Aramada toplam 1300 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
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