Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de durdurulan 3 araçta 1300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan 3 araçta yapılan aramada 1300 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 18:28 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de durdurulan 3 araçta 1300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan 3 araçta yapılan aramada 1300 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında 2 hafif ticari araç ile 1 otomobili durdurarak arama yaptı.

        Aramada toplam 1300 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi
        Osmaniye'de düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi
        Nehir kıyısından toplayarak şekil verdiği taşları evindeki atölyesinde sakl...
        Nehir kıyısından toplayarak şekil verdiği taşları evindeki atölyesinde sakl...
        Osmaniye'de gönüllü gençler çevre temizliği yaptı
        Osmaniye'de gönüllü gençler çevre temizliği yaptı
        Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı...
        Osmaniye'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı...
        FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı
        FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski polis yakalandı
        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı