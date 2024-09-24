Osmaniye'de spora yatkınlığı olan öğrencilerin eğitimi başladı

Çalışmada spora yatkınlığı tespit edilen 350 öğrencinin eğitimlerine başlandığını kaydeden Çebi, "Eğitimlerin her aşamasında test ve ölçümler yapılacak." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, yazılı açıklamasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü program kapsamındaki taramaya 7 bin 238 öğrencinin katıldığını belirtti.

Osmaniye'de "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı"nda başarılı olan 350 öğrencinin eğitimi başladı.

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