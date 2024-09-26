Osmaniye'de seyyar satıcı yolda bulduğu çantayı sahibine teslim etti

Henno da insanlık görevini yaptığını, çantanın sahibine teslim edilmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Merkezde çantasını teslim alan Yıldırım, Henno'ya teşekkürlerini ileterek, "Allah razı olsun. Böyle güvenilir insan nadir bulunur." dedi.

Polis, daha önce kendilerine gelip içinde para olan çantasını kaybettiğini bildiren Bülent Yıldırım'ı arayarak merkeze davet etti.

Kent merkezinde seyyar satıcılık yapan İhsan Henno, Hacı Osmanlı Camisi önündeki yolda çanta buldu. Çantanın içinde 33 bin lira olduğunu gören Henno, polis merkezine gitti.

Osmaniye'de seyyar satıcı, yolda bulduğu içinde 33 bin lira olan çantayı, polisin yardımıyla sahibine ulaştırdı.

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