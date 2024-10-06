Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi

Mersin, Hatay ve Osmaniye’de İsrail'in Filistin'i işgalinin birinci yılında Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde Mersin Filistin Dayanışma Platformu tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi.

Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk-Filistin bayrakları ve meşalelerle slogan atarak Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Gazze'deki direnişin insanlığın onuru olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, "Birinci yılına giren soykırımı lanetliyoruz. Bizler, Filistin dostları olarak insanlık şerefinin bu katil sürüsüne karşı mutlak geleceğine inanıyoruz. Gazze'de evleri, toprakları, özgürlükleri ve inançları için direnenlere selam olsun." diye konuştu. Açıklamanın ardından İl Müftüsü Aydın Yığman dua etti. - Hatay Hatay'ın Antakya ilçesinde TOKİ Resullulah Camii önünde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri ile vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Burada grup adına konuşan Memur Sen İl Başkanı İsmail Bayrakdar, uluslararası alanda İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalındığını söyledi. Bayrakdar, İsrail'in zulmüne karşı tüm vatandaşları İsrail mallarını boykot etmeye davet etti. Basın açıklamasının ardından grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü. Dörtyol ilçesinde ise Atatürk Anıt Alanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Çaylı Caddesi'nde yürüdü.

Saat Meydanı'nda devam eden etkinlik, burada yapılan basın açıklaması ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için dua edilmesiyle sona erdi. - Osmaniye Osmaniye’de Filistin'e Destek Platformu tarafından "Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" yürüyüşü düzenlendi. Alibeyli Camisi avlusunda bir araya gelen grup, ellerinde Filistin-Türk bayrakları ve pankartlarla İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Kur’an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından Filistin'de ölenler için dua edildi.