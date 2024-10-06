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        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi

        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de İsrail'in Filistin'i işgalinin birinci yılında Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 22:01 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:07
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        Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi
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        Mersin, Hatay ve Osmaniye’de İsrail'in Filistin'i işgalinin birinci yılında Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı.

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde Mersin Filistin Dayanışma Platformu tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi.

        Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk-Filistin bayrakları ve meşalelerle slogan atarak Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Gazze'deki direnişin insanlığın onuru olduğunu söyledi.

        İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, "Birinci yılına giren soykırımı lanetliyoruz. Bizler, Filistin dostları olarak insanlık şerefinin bu katil sürüsüne karşı mutlak geleceğine inanıyoruz. Gazze'de evleri, toprakları, özgürlükleri ve inançları için direnenlere selam olsun." diye konuştu.

        Açıklamanın ardından İl Müftüsü Aydın Yığman dua etti.

        - Hatay

        Hatay'ın Antakya ilçesinde TOKİ Resullulah Camii önünde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri ile vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Burada grup adına konuşan Memur Sen İl Başkanı İsmail Bayrakdar, uluslararası alanda İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalındığını söyledi.

        Bayrakdar, İsrail'in zulmüne karşı tüm vatandaşları İsrail mallarını boykot etmeye davet etti.

        Basın açıklamasının ardından grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüdü.

        Dörtyol ilçesinde ise Atatürk Anıt Alanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Çaylı Caddesi'nde yürüdü.

        Saat Meydanı'nda devam eden etkinlik, burada yapılan basın açıklaması ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için dua edilmesiyle sona erdi.

        - Osmaniye

        Osmaniye’de Filistin'e Destek Platformu tarafından "Direnişe Selam, Siyonizme Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

        Alibeyli Camisi avlusunda bir araya gelen grup, ellerinde Filistin-Türk bayrakları ve pankartlarla İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada Kur’an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından Filistin'de ölenler için dua edildi.

        Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Mahmut Kahraman, İsrail’in 365 gündür Gazze’de soykırım yaptığını belirtti.

        Dünyanın suskunluğunun çoğu çocuk ve kadın 42 binden fazla insanı katleden katil İsrail’i cesaretlendirdiğini ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

        "Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur. Bizzat Batılılar tarafından sırtı sıvazlanan terörist İsrail, bugüne kadar, kadın, bebek, çocuk, yaşlı ve hastanelerde tedavi gören 42 bin canı katletti. 97 binden fazla yaralı, on binlerce kayıp var. Bunlar insanın vicdanını kanatan gerçekler. Okulları, hastaneleri, camileri, kiliseleri bombalarken, insanlığın ortak değerlerini hiçe sayan siyonist rejim, Lübnan’a başlattığı saldırılarla sapkın inancıyla şekillendirdiği arz-ı mevut hedefine ulaşmak için bütün bölgeyi ateşe vermeyi planladığını gösterdi."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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