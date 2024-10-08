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        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:48
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        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Çalışmada 3 ruhsatsız tabanca, 35 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı.

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