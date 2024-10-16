Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kadirli'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

        Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:59 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadirli'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde denetim yaptı.

        İlçedeki marketleri inceleyen ekipler, ürünlerin etiketini, gramajını, kasa ve reyon fiyatını kontrol etti.

        Denetimde kurallara uymadıkları belirlenen 5 işletmeye para cezası uygulandı.

        Zabıta Müdürü Cezmi Aydın, denetimlere devam edeceklerini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılanması sür...
        Osmaniye'de Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılanması sür...
        Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı
        Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı
        Osmaniye'de başarılı sporcu ve antrenörler ödüllendirildi
        Osmaniye'de başarılı sporcu ve antrenörler ödüllendirildi
        Osmaniye'de tarihi konak ile altındaki 3 iş yeri yandı
        Osmaniye'de tarihi konak ile altındaki 3 iş yeri yandı
        Osmaniye'de güvenlik kamerasından tespit edilen kapkaç şüphelisi tutuklandı
        Osmaniye'de güvenlik kamerasından tespit edilen kapkaç şüphelisi tutuklandı
        Kapkaççı, 204 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
        Kapkaççı, 204 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı