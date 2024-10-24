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        Osmaniye'de depremin ardından inşa edilen köy evlerinde yaşam başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:02
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        Osmaniye'de depremin ardından inşa edilen köy evlerinde yaşam başladı
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        OSMANİYE-MENDERES ÖZAT - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler, kışı yeni yuvalarında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda TOKİ tarafından Topraktepe köyünde inşa edilen 140'ar metrekarelik 53 müstakil evden 31'inin yapımı tamamlandı.

        Oturuma hazır hale getirilen konutların anahtarları, hak sahiplerine teslim edildi.

        Hazırlıkların ardından yeni evlerine taşınan aileler, kışı güvenli yuvalarında geçirecek olmaktan mutluluk duyuyor.

        Köy tipi afet konutlarından 22'sinin daha depremzedelerle buluşturulması için çalışmalar sürüyor.

        - "Evimiz güzel, çok memnunuz"

        Konutlarına yerleşenlerden Mehmet Üstünel, AA muhabirine, depremde evinin ağır hasar görmesi nedeniyle eşi Hatice Üstünel ile konteynerde yaşadıklarını söyledi.

        Köy evinden memnun kaldıklarını belirten Üstünel, "Evimiz güzel, çok memnunuz. Konteynerde 2 yıl zor zamanlar geçirdik. İnsanlar evdeyken konteynerde yaşamak zorunda kaldık. Artık başımız sıcak bir yuvaya girdi, çok mutluyuz." dedi.

        Hatice Üstünel de zor zamanları geride bıraktıklarını ifade ederek, "Şükür yeni evimize kavuştuk. Huzurlu ve mutluyuz. Allah devletimizden, yardımcı olanlardan razı olsun." diye konuştu.

        - Geçen ay doğan kızları yeni yuvalarında büyüyecek

        Depremde ilçe merkezindeki evleri ağır hasar alan 4 çocuk sahibi Gazi ve Betül Çalış çifti, geçen ay doğan 5'inci kızları Aden'i kucaklarına almanın ve köy evleri kurasında isimlerini görmenin sevincini bir arada yaşadı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de Topraktepe köyündeki yeni yuvalarına yerleşen aileyi ziyaret etti.

        Anne Betül Çalış, kışı depreme dayanıklı evlerinde geçirecekleri için mutlu olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Kızlarım uzun süre deprem korkusundan uyuyamadı, geceleri uyanıp ağladı. Kötü zamanlar geçirdik ama devletimiz sağ olsun hemen evlerimizi yapmaya başladı. O sırada hamile olduğumu öğrendim. Geçen ay 5'inci kızım Aden'im dünyaya geldi. Yeni çocuk ve ev aynı anda oldu. Onun şansıyla evimize taşındık. Şu an çok rahatız. Çocuklarım artık güvendeler, korkmuyorlar. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun, evimizi hemen yaptı ve teslim etti. Evimiz güzel, mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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