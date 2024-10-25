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        Osmaniye'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:27 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:34
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        Osmaniye'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya öldü.

        H.D. idaresindeki 80 LU 665 plakalı kamyonet, Tufanpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kömür'e (70) çarptı.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan Kömür, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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