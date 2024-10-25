Osmaniye'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya öldü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya öldü.
H.D. idaresindeki 80 LU 665 plakalı kamyonet, Tufanpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kömür'e (70) çarptı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Kömür, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
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