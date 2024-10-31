Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'de çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Osmaniye'de çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Fenk Yaylası'nda ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme uçağı, 1 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda itfaiye aracı ve personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İlk tespitlere göre yangında 7 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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