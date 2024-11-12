Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.
Çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, 59 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
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