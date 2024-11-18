Osmaniye'de devrilen yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde devrilen yolcu minibüsünde yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde devrilen yolcu minibüsünde yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AEK 931 plakalı yolcu minibüsü, Bahçe-Gaziantep kara yolu Kızlaç köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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