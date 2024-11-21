Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de Gençler Bovling İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

        Osmaniye'de düzenlenen Gençler Bovling İl Birinciliği müsabakalarında dereceye girenlere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de Gençler Bovling İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye’de düzenlenen Gençler Bovling İl Birinciliği müsabakalarında dereceye girenlere ödül verildi.

        Bir alışveriş merkezindeki bovling salonunda organize edilen karşılaşmalara erkek ve kızlar kategorisinde 14 takım katıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Bocce Bovling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        30 milyar dolarlık carry trade
        30 milyar dolarlık carry trade
        Merkel: Trump siyasette de emlakçı gibi
        Merkel: Trump siyasette de emlakçı gibi
        Selen hemşire ölmüştü! İşte doktora istenen ceza!
        Selen hemşire ölmüştü! İşte doktora istenen ceza!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Dünyanın en iyi tatlılarını seçtiler!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Yılbaşı enflasyonu
        Yılbaşı enflasyonu
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
        Osmaniye'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
        Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaral...
        Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaral...
        Osmaniye Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" ödülü verildi
        Osmaniye Devlet Hastanesine "Anne Dostu Hastane" ödülü verildi
        TIR'daki 6 kilo skunku 'Pars' buldu
        TIR'daki 6 kilo skunku 'Pars' buldu
        Osmaniye'de çekicide 6 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu
        Osmaniye'de çekicide 6 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu