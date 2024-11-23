Osmaniye'de sosyal medyada sanal bahis reklamı yapan zanlı tutuklandı
Osmaniye'de sosyal medyada yasa dışı sanal bahis reklamı yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.
Osmaniye'de sosyal medyada yasa dışı sanal bahis reklamı yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında gerçekleştirdiği incelemede Emre Ç'nin sanal bahis reklamı içeren paylaşımlarda bulunduğunu belirledi.
Evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Emre Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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