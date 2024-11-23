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        Osmaniye'de sosyal medyada sanal bahis reklamı yapan zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de sosyal medyada yasa dışı sanal bahis reklamı yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:52
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        Osmaniye'de sosyal medyada sanal bahis reklamı yapan zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de sosyal medyada yasa dışı sanal bahis reklamı yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında gerçekleştirdiği incelemede Emre Ç'nin sanal bahis reklamı içeren paylaşımlarda bulunduğunu belirledi.

        Evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Emre Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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